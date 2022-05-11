Как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, обстреляли школу вчера, 10 мая, около 10:00. Тогда вражеские военные били по Горскому.

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Никто из детей не пострадал

Попали российские захватчики в здание специальной областной школы. В ней учились дети с особыми потребностями. Как отметил Сергей Гайдай, учреждение было с современным ремонтом и оборудованием. К счастью, удалось избежать жертв и пострадавших. Всех воспитанников из школы ранее эвакуировали.

15 раз били по жилым кварталам

В целом, 10 мая было беспокойным для жителей Луганщины. Вражеские военные 15 раз обстреливали как жилые кварталы, так и инфраструктуру области.

В результате вражеской атаки поврежден магистральный газопровод в Северодонецке. Поэтому жители города остались без газа. Сергей Гайдай добавил, что уже вторые сутки отсутствует электроснабжение.

Что касается обстрелов зданий, то больше всего пострадала Врубовка – шесть жилых домов. Также оккупанты попали в местное здание культуры. Били российские военные и по Рубежному. В городе они попали в три многоэтажки. В Лисичанске вражеские удары повредили две многоэтажки, а в Северодонецке еще и здание гостиницы и многоэтажный дом.

Ранее Сергей Гайдай рассказал, что российские военные продолжают обстреливать трассу Лисичанск – Бахмут. По этой трассе, отметим, проводили эвакуацию из горячих точек.

Не оставляют попыток оккупанты украсть что-нибудь на Луганщине. Так, из Кременной в Россию вывозят оборудование из местных школ, а также больниц. Глава ОВА подчеркнул, что украли все, что могли. Он даже посмеялся над тем, насколько в России все плохо, что украли даже интерактивную доску.

Отметим, что в Госдепе США выразили опасения относительно действий России. Так, по мнению пресс-секретаря Неда Прайса, оккупанты могут аннексировать Донецкую, а также Луганскую области. Собственно, такими и являются планы высшего руководства страны-агрессора.

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