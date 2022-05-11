Ракети влучили орієнтовно о 19:16 10 травня у Шосткинському районі області. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький та показав кадри наслідків атаки.

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Окупанти знову атакували Сумщину

Російський літак випустив дві ракети по території Шосткинського району. Руйнування у Вороніжі (мовиться про селище міського типу в області – 24 канал) значні, але на щастя, обійшлося без людських жертв,

– написав Живицький.

Попередньо глава обласної військової адміністрації повідомляв, що у Шосткинському районі пролунали декілька сильних вибухів у різних містах.

Глава Сумської ОВА показав наслідки атаки на Сумщину / Фото Дмитра Живицького

ЗСУ звільнили Сумщину

Дмитро Живицький 3 квітня повідомив, що окупанти почали виходити з Сумської області. Адже вороги не мали успіху в регіоні.

Місто Тростянець ЗСУ звільнили від росіян раніше – 26 березня. Зазнавши низки невдач, російська армія втекла з населеного пункту. У місто вже 3 квітня прибула перша група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою громади, яку зруйнували вороги, коли вдерлися на територію України.

Тоді секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російські окупанти трішки дивні, адже вони вигадують собі нездійсненні речі. Проте пояснив, що відведення військ на Сумщині – це передислокація, після чого відбудуться великі бої.

Вже 8 квітня з Сумщини вигнали всі російські війська. Проте тоді залишалась велика площа, яку було необхідно розмінувати.

Ситуація на Сумщині: коротко

10 травня окупанти атакували з Росії Білопільську громаду на Сумщині. Гатили з системи залпового вогню. Дані про руйнування Дмитро Живицький ще уточнював.

Ввечері 9 травня росіяни обстріляли Сумську область – атакували Новослобідську та Ворожбянську громади. Люди не постраждали.

9 травня Дмитро Живицький повідомив, що окупанти вже декілька днів атакують прикордоння Сумщини. Ракетні обстріли не припиняються, попри те, що ЗСУ вже звільнили область від ворога.

Зокрема вороги атакували Хотінську громаду. На щастя, люди не постраждали.

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