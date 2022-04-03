Влада громади обіцяє обов'язково відбудувати зруйновані міста та села і вже активно над цим працює. Таку інформацію опублікував голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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Вчора до нас в область прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою Тростянецької громади. Разом із головним архітектором області Володимиром Биковим і спільно з фахівцями з Києва, проєктними інститутами обговорили перші кроки робіт,

– повідомив Дмитро Живицький.

За його словами, від сьогодні починається етап обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця. Головна мета відновлення – відбудувати зруйноване безжалісними окупантами, щоб люди повернулися до нормального життя в громаді.

Голова Сумської ОДА зазначив, що почались роботи над відновленням об'єків інфраструктури. Він також додав, що у Тростянці вже у частині міста є електроенергія. В громаді роблять все необхідне для того, щоб мешканці були з теплом, світлом, газом та водою.

П'ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу вигоріла повністю, адже, як розповів один із мешканців, російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів. Їхня ціль була – спалити людей у будинку,

– підкреслив Живицький.

Зазначається, що цей та інші будинки мають бути відновлені. А фахівці-архітектори будуть обстежувати ці будівлі, щоб зробити висновки та надати рекомендації щодо їх відновлення.

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