Власти общины обещают обязательно отстроить разрушенные города и села и уже активно над этим работают. Такую информацию опубликовал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

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Вчера к нам в область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением Тростянецкой общины. Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым и совместно со специалистами из Киева, проектными институтами обсудили первые шаги работ,

– сообщил Дмитрий Живицкий.

По его словам, с сегодняшнего дня начинается этап обследования территории, проектирования и восстановления центральной части Тростянца. Главная цель восстановления – отстроить разрушенное безжалостными оккупантами, чтобы люди вернулись к нормальной жизни в общине.

Глава Сумской ОГА отметил, что начались работы над восстановлением объектов инфраструктуры. Он также добавил, что в Тростянце уже в части города есть электроэнергия. В общине делают все необходимое для того, чтобы жители были с теплом, светом, газом и водой.

Пятиэтажка напротив железнодорожного вокзала выгорела полностью, ведь, как рассказал один из жильцов, российские оккупанты прицельно били по этому дому из пулеметов. Их цель была – сжечь людей в доме,

– подчеркнул Живицкий.

Отмечается, что этот и другие дома должны быть восстановлены. А специалисты-архитекторы будут обследовать эти здания, чтобы сделать выводы и дать рекомендации по их восстановлению.

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