Так, сьогодні ранок на Сумщині також розпочався з артобстрілів прикордонних територій. Зокрема, прильоти були по Хотінській громаді. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Головне Велика Британія вводить санкції, а по Києву не буде ядерного удару: основне за 75 день війни
За його словами, на щастя, руйнувань та жертв немає.
Уламок ракети, яку окупанти випустили по Сумщині / Фото з телеграму Дмитра Живицького
Росія продовжує обстрілювати Сумщину: останні новини
- Попри те, що Збройні Сили України вибили російських окупантів із Сумської області, війська агресора продовжують обстрілювати регіон.
- Протягом 4-го травня росіяни обстріляли прикордонні райони на Сумщині та Чернігівщині. Під ворожим вогнем опинився саме Шосткинський район Сумської області. Росіяни гатили з мінометів та гранатометів.
- Ще одну спробу ракетного удару ворог здійснив 5-го травня. Над Роменським районом завдяки силам протиповітряної оборони було збито російську крилату ракету.
- Також для обстрілів Сумської області Росія використовує авіацію. У суботу, 7 травня, окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Під обстріли потрапили території Миропільської та Хотинської громад. Ці селища розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. Удар було завдано ракетами "повітря – земля".
- Попри те, що глава ОВА Дмитро Живицький вирішив скасувати усі заходи на 8 травня, воно не минуло спокійно. Російські окупанти завдали ракетного удару по Сумській області. Два вибухи прогриміли у Шосткинському районі, який розташований поблизу кордону з Росією.
- Також у День пам'яті та примирення російські військові вкотре проявили своє справжнє нутро – вони обстріляли єврейське кладовище на Сумщині.
- Відомо, що для атаки Сумщини окупанти використовували авіацію. Так, по області гатили з винищувачів Су-30 та Мі-24.
Може зацікавити – 9 травня / Про що говорив путін?: дивіться відео