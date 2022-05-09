Так, сьогодні ранок на Сумщині також розпочався з артобстрілів прикордонних територій. Зокрема, прильоти були по Хотінській громаді. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За його словами, на щастя, руйнувань та жертв немає.



Уламок ракети, яку окупанти випустили по Сумщині / Фото з телеграму Дмитра Живицького

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