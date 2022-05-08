Про вибухи у Глухові почали повідомляти місцеві жителі та телеграм-канали. Інформація про сильні вибухи в Сумській області почала з'являтися близько 18:20, повідомляє 24 канал.

О 18:46 вибухи офіційно підтвердили в Сумській обласній військовій адміністрації. Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що відбувся ракетний удар.

Як написав Живицький, росіяни здійснили обстріл території Шосткинського району.

Сумщина. Відбувся ракетний обстріл території Шосткинського району. Не покидайте укриттів під час повітряної тривоги!,

– йдеться у повідомленні Живицького.