Повітряна тривога пролунала також на Півночі та частково на Півдні та у Центрі України, передає 24 канал.

Важливо Контрнаступальні дії на Запоріжжі та бої за Зміїний: основне за 74 день війни

Станом на 18:10 повітряної тривоги немає на:

Херсонщині,

Вінниччині,

Хмельниччині,

Рівненщині,

Тернопільщині,

Івано-Франківщині,

Львівщині,

Закарпатті,

Волині та Буковині.



Карта повітряної небезпеки / Скриншот "єМапи"

Зауважимо, що сигнал повітряної тривоги протягом 8 травня звучав в Україні неодноразово. Це пов'язано з тим, що окупанти активізували ракетні обстріли по Україні напередодні сакрального дня росіян дня 9 травня.

Нещодавні обстріли українських міст

У Запорізькій ОВА повідомили, що російські загарбники обстріляли місцеву лікарню. Хотіли вбити лікарів та пацієнтів. Також провели обстріл студентського гуртожитку. На щастя, ніхто не постраждав.

В Одесі очевидці повідомили, що пролунав вибух. Якраз за секунди до цього містяни бачили у небі ракету. Через кілька хвилин вибух почули й у Миколаєві. Влада цими днями закликає бути особливо пильними та обережними й не ігнорувати повітряні тривоги.

Додамо, що через збройну агресію Росії проти України страждають невинні люди та, на жаль, й українські діти. На 8 травня від рук росіян вже загинули 225 дітей. Ювенальні прокурори повідомили, що загалом постраждали від російської агресії понад 638 дітей в Україні. Окрім загиблих, ще 413 діток поранили російські окупанти.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський закликав українців реагувати на всі сигнали повітряної тривоги та йти в укриття. Там слід перебувати, поки не оголосять сигнал про відбій тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах. Якщо з певних причин немає можливості піти в укриття, слід дотримуватись правила двох стін вдома. Одна стіна стримуватиме ударну хвилю, інша – захищатиме від уламків.