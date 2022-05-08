Воздушная тревога раздалась также на Севере и частично на Юге и в Центре Украины, передает 24 канал.

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По состоянию на 18:10 воздушной тревоги нет:

  • в Черкасской области,
  • на Кировоградщине,
  • Херсонщине,
  • Винницкой области,
  • Хмельницкой области,
  • Ровненщине,
  • Тернопольщине,
  • Ивано-Франковской области,
  • Львовщине,
  • Закарпатье,
  • Волыни и Буковине.


Карта воздушной опасности / Скриншот "єМапи"

Заметим, что сигнал воздушной тревоги 8 мая звучал в Украине неоднократно. Это связано с тем, что оккупанты активизировали ракетные обстрелы по Украине накануне сакрального дня россиян 9 мая.