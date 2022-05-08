Однак ЗСУ тримають оборону. Про головні події з фронту за сьогодні читайте у статті 24 каналу.

До теми Евакуація цивільних з "Азовсталі", обстріл українських міст: головне за 73 день війни

06:13 Глава держави Володимир Зеленський вважає, що президенту США Джо Байдену варто приїхати в Україну та на власні очі побачити наслідки усіх тих звірств, які коять в Україні російські окупанти. Окрім того, це був би дуже важливий сигнал для усього нашого народу.

Ви уявіть, що означатиме для нашого суспільства візит президента найбільшої демократичної країни у світі. США – наш стратегічний партнер, і цей візит був би дуже потужним сигналом,

– сказав Зеленський.

05:10 Британський уряд прийняв рішення надати Україні допомогу на суму 1,6 мільярда доларів, що вдвічі перевищує його попередні обіцянки та зобов'язання. Прем'єр Борис Джонсон заявив, що Росія загрожує безпеці всієї Європи, тому допомога Україні у боротьбі з окупантами має стати пріоритетним завданням для усіх.

02:41 За інформацією оперативного командування "Південь", за добу, 7 травня, нашим героям вдалося вразити понад 120 ворожих цілей.

Завдяки славнозвісним "Байрактарам" біля острова Зміїний влучними ударами знищили російський десантний катер типу "Серна" та ЗРК "Тор". Ще українські воїни вразили два катери типу "Раптор", третій дуже серйозно пошкоджений та навряд чи візьме участь у найближчих боях. Біля Зміїного також ліквідували 46 солдатів ворога.

02:16 Під час всеукраїнської повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Попередньо було відомо, що це третій "приліт" у область за ніч на 8 травня.

01:30 Українські герої завдають потужних авіаційних ударів по позиціях ворога на острові Зміїний та поблизу нього. Повідомляється, що нашим воїнам вдається нищити не лише особовий склад окупантів, а й техніку та артилерійські системи. Особливо майстерно наші воїни атакують ворога за допомогою Bayraktar TB2.

01:31 Сумська ОВА скасувала усі заходи на 8 травня через підвищену небезпеку. Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже у регіоні було гаряче за 7 травня.