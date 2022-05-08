За попередньою інформацією, ракету над Одесою збили – спрацювала ППО. Але закликаємо місцевих мешканців не покидати укриття.

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Зауважимо, що близько 12:30 у Миколаївській та Одеській областях оголосили повітряну тривогу. Перші вибухи мешканці цих регіонів почули вже за 20 хвилин після оголошення загрози.

Що відомо про вибухи в Одесі

Місцеві ЗМІ почали повідомляти про звуки вибухів о 12:51. У небі можна помітити білий слід – спрацювала ПВО. Тим часом шеф-редактор каналу UA Олексій Мацука повідомляє, що у місті було чути 2 вибухи.



Сліди від ворожої ракети в Одесі / Фото Думская

Вибухи у Миколаєві

Про звуки вибухів у Миколаєві повідомили трішки пізніше після Одеси – о 12:57. Більше інформації наразі немає. Тим часом місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи були потужні.

Важливо! Не коментуйте та не уточнюйте в соцмережах жодної непідтвердженої офіційно інформації. У жодному випадку не викладайте фото чи відео наслідків обстрілів, адже таким чином ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.