У День пам'яті та примирення російські військові вкотре проявили своє справжнє нутро. Вони обстріляли єврейське кладовище на Сумщині. Через що глава ОВА Дмитро Живицький назвав Росію фашистами.

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Росіяни показали, хто зараз фашисти

Атакували російські військові Глухівську громаду, що у Шосткинському районі. Внаслідок ворожих ударів знищений єврейський цвинтар.

Отак на Сумщині пройшов день пам'яті та примирення. Яке може бути примирення?! Ніколи. Лише повна перемога над фашизмом. Він не зник, сьогодні фашисти – це Росія,

– підкреслив Живицький.