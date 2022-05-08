Про це повідомили у Державній прикордонній службі. За їхніми даними, прикордонну територію України обстріляли у Шосткинському районі.

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Обстріл відбувся з території Росії.

У Шосткинському районі Сумської області на відстані приблизно 3 кілометри від державного рубежу прикордонники зафіксували 10 розривів ракет, випущених системою залпового вогню з Росії,

– зазначили у ДПСУ.

Також із ворожої території відкривали мінометний вогонь. Кілька мін розірвалося на відстані приблизно у 1,5 кілометра від кордону на околиці одного з сіл Городнянського району Чернігівської області.