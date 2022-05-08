Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. По их данным, пограничную территорию Украины обстреляли в Шосткинском районе.

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Обстрел произошел с территории России.

В Шосткинском районе Сумской области на расстоянии примерно 3 км от государственной границы пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня из России,

– отметили в ГНСУ.

Также с вражеской территории открывали минометный огонь. Несколько мин разорвалось на расстоянии примерно в 1,5 километрах от границы на окраине одного из сел Городнянского района Черниговской области.

Обратите внимание! Предварительно обошлось без жертв. Информация уточняется.

Какая ситуация в Сумской области

7 мая российские оккупанты дважды нанесли ракетный удар по Сумщине. Враг ударил по территории Миропольской и Хотинской общин, расположенных у границы с Курской областью России. Обстрелы велись на территории отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники успели пройти в укрытие.

В Сумской области отменили мероприятия на 8 мая

Сумская ОВА отменила все мероприятия на 8 мая из-за повышенной опасности. Людей призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь в регионе было "горячо". Соответствующую информацию сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В области упразднили все мероприятия на 8 мая в связи с повышенной опасностью. Руководители общин должны довести это до всех категорий населения,

– написал глава ОВА.

Он добавил, что люди уже заметили, насколько бессмысленны и ужасны вещи россияне могут творить на нашей земле. Поэтому глава областной военной администрации призвал людей:

не игнорировать сигналы воздушной тревоги;

быть внимательными и осторожными;

без необходимости не покидать дома и находиться там, где есть возможность быстро пройти в укрытие;

следить за официальными сообщениями властей.

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