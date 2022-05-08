Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. По их данным, пограничную территорию Украины обстреляли в Шосткинском районе.
Важно Украина выстоит, – Шольц подчеркнул, что Киев и Берлин не примут "мир", продиктованный Россией
Обстрел произошел с территории России.
В Шосткинском районе Сумской области на расстоянии примерно 3 км от государственной границы пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня из России,
– отметили в ГНСУ.
Также с вражеской территории открывали минометный огонь. Несколько мин разорвалось на расстоянии примерно в 1,5 километрах от границы на окраине одного из сел Городнянского района Черниговской области.
Какая ситуация в Сумской области
7 мая российские оккупанты дважды нанесли ракетный удар по Сумщине. Враг ударил по территории Миропольской и Хотинской общин, расположенных у границы с Курской областью России. Обстрелы велись на территории отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники успели пройти в укрытие.
В Сумской области отменили мероприятия на 8 мая
Сумская ОВА отменила все мероприятия на 8 мая из-за повышенной опасности. Людей призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь в регионе было "горячо". Соответствующую информацию сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В области упразднили все мероприятия на 8 мая в связи с повышенной опасностью. Руководители общин должны довести это до всех категорий населения,
– написал глава ОВА.
Он добавил, что люди уже заметили, насколько бессмысленны и ужасны вещи россияне могут творить на нашей земле. Поэтому глава областной военной администрации призвал людей:
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги;
- быть внимательными и осторожными;
- без необходимости не покидать дома и находиться там, где есть возможность быстро пройти в укрытие;
- следить за официальными сообщениями властей.