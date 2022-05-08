Канцлер Німеччини звернувся до нації з нагоди 77-річчя після завершення Другої світової війни. Звернення канцлера транслювали німецькі телеканали, інформує 24 канал.

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Груба сила знову порушує закон в центрі Європі

Шольц наголосив: Друга світова війна забрала 60 мільйонів життів. Тепер, десятки років потому, груба сила знову порушує закон у центрі Європи. Російська армія вбиває чоловіків, жінок та дітей, перетворюючи цілі міста в суцільні руїни.

Ми не можемо говорити про закінчення Другої світової війни в Європі, не наголосивши на факті: у Європі знову війна. Цю війну розв'язала Росія,

– наголосив політик.

Шольц наголосив: Німеччина раніше була винна перед обома народами – російським і українським, десятиліттями офіційний Берлін прагнув примирення.

Путін хоче знищити ідентичність України

Тепер Путін прагне знищити національну ідентичність України, при цьому він прирівнює цю варварську війну до боротьби з нацизмом. Однак канцлер нагадав, що у Другій світовій війні перемогли саме союзники. Отож Україну потрібно підтримувати.

Не робити цього означатиме капітуляцію перед чистим насильством і розширення можливостей агресора, тож ми допомагаємо, щоб насильству було покладено край,

– запевнив Шольц.

Канцлер Німеччини розповів про ті кроки, на які пішов Берлін. Мовиться про антиросійські санкції, прийом українських біженців та вперше в історії Німеччини – відправку зброї.

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Продиктованого Росією "миру" не буде

Також Шольц додав, що ані українці, ані німці не приймуть умов "миру", який буде продиктований Росією. Канцлер висловив переконання, що Росія – програє, а Україна – вистоїть.

США та партнери з G7 оголосили про нові санкції проти Росії:

Обмеження енергетичного сектору. Мовиться про ембарго на російську нафту.

Санкції проти ключових російських банків.

Візові обмеження проти 2600 російських та білоруських високопосадовців. У переліку – керівники фінансових установ.

Торгові обмеження проти російської промисловості.

Заборона низки російських пропагандистських каналів.

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