Про нові санкції проти Росії Штати оголосили 8 травня – у день, коли весь світ відзначає завершення Другої світової війни в Європі та вшановує пам'ять загиблих.

Важливо Дії Путіна ганьблять Росію, – потужна заява G7 після розмови із Зеленським

Чергові обмеження погодили на засіданні G7, в якому також взяв участь український лідер Володимир Зеленський. У спільній заяві, оприлюдненій Білим домом, лідери "Великої сімки" попередили очільника Кремля про продовження накладання санкцій на режим Путіна через невиправдану війну проти України.

Так, обмежувальні заходи вже мають значний вплив на всі російські сектори економіки – фінансовий, торговий, оборонний, технологічний та енергетичний – і з часом посилять тиск на Росію.

Енергетичний сектор: обмеження імпорту російської нафти

Штати зобов'язуються відмовитися від залежності від російської енергії, зокрема шляхом поступового припинення або заборони імпорту російської нафти.

Ми гарантуємо, що робимо це своєчасно та впорядковано, і таким чином, щоб у всьому світі був час для забезпечення альтернативних поставок. Роблячи це, ми будемо працювати разом і з нашими партнерами, щоб забезпечити стабільні постачання енергії та доступні ціни для споживачів,

– мовиться у заяві.

Крім того, США вживатимуть заходів, щоб заборонити або іншим чином не допустити надання ключових послуг, від яких залежить Росія. Це посилить ізоляцію Кремля в усіх секторах її економіки.

Фінансовий сектор: обмеження для російських банків

G7 зобов'язалися продовжувати вживати заходів проти російських банків, пов'язаних зі світовою економікою та системно критичних для російської фінансової системи. Станом на зараз чимало країн світу вже серйозно погіршили здатність Росії фінансувати свою загарбницьку війну, атакуючи її Центральний банк і найбільші фінансові установи.

Крім того, США обмежує доступ Росії до американських фінансових послуг (бухгалтерського обліку, корпоративних і трастових послуг). Вони, стверджує Вашингтон, відіграють ключову роль для збагачення російських компаній та еліт.

Технологічний сект: боротьба з пропагандою

Штати також вирішили продовжити боротьбу з російськими пропагандистськими каналами. Тепер "Первый канал", "Россия 1" та НТВ опинилися під забороною. Ці ЗМІ є найбільш пов'язаними з Кремлем та водночас найпопулярнішими каналами у Росії.

Торговий сектор: обмеження російської промисловості

Вашингтон запроваджує додаткові обмеження щодо промисловості Росії – деревообробної, виробництва двигунів, бойлерів, вентиляторів, бульдозерів та низки інших промислових комерційних товарів.

Ми повторюємо, що наші пакети санкцій ретельно спрямовані, щоб не перешкоджати доставці гуманітарної допомоги або торгівлі сільськогосподарською продукцією, і підтверджуємо наше зобов'язання уникати обмежень на експорт продуктів харчування, які впливають на найбільш уразливі верстви населення,

– наголосили у заяві.