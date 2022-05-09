Так, сегодня утро в Сумской области также началось с артобстрелов приграничных территорий. В частности, прилеты были по Хотинской общине. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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По его словам, к счастью, разрушений и жертв нет.
Обломок ракеты, которую оккупанты выпустили по Сумщине / Фото из телеграма Дмитрия Живицкого
Россия продолжает обстреливать Сумщину: последние новости
- Несмотря на то, что Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов из Сумской области, войска агрессора продолжают обстреливать регион.
- В течение 4 мая россияне обстреляли приграничные районы на Сумщине и Черниговщине. Под вражеским огнем оказался именно Шосткинский район Сумской области. Россияне били из минометов и гранатометов.
- Еще одну попытку ракетного удара враг предпринял 5 мая. Над Роменским районом благодаря силам противовоздушной обороны была сбита российская крылатая ракета.
- Также для обстрелов Сумской области Россия использует авиацию. В субботу, 7 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине. Под обстрелы попали территории Миропольской и Хотинской общин. Эти поселки расположены возле границы с Курской областью России. Удар был нанесен ракетами "воздух – земля".
- Несмотря на то, что глава ОВА Дмитрий Живицкий решил отменить все мероприятия на 8 мая, оно не прошло спокойно. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумской области. Два взрыва прогремели в Шосткинском районе, расположенном возле границы с Россией.
- Также в День памяти и примирения российские военные в очередной раз проявили свое истинное нутро – они обстреляли еврейское кладбище в Сумской области.
- Известно, что для атаки Сумщины оккупанты использовали авиацию. Так, по области били из истребителей Су-30 и Ми-24.
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