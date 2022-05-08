Об этом заявили в оперативном командовании "Север". Заметили, что первый ракетно-бомбовый удар произошел в 17:40.
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Россияне атаковали 3 населенных пункта области. В командовании отметили, что потери личного состава отсутствуют.
Второй налет
Повторную атаку россияне совершили в 19:00. По предварительной информации они использовали самолет Ми-24 и бомбили еще 4 населенных пункта региона.
В очередной раз обращаемся к местному населению и призываем: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите собственные здоровье и жизнь,
– отметили в "Севере".
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