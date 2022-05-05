Обстрелы зафиксировали пограничники. Также враги стреляли из гранатомета.

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Оккупанты обстреляли Сумщину и Черниговщину из минометов

В МВД рассказали, что оккупационные войска продолжают вести обстрелы пограничных районов в Черниговской и Сумской областях. В течение 4 мая пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории в пределах:

  • Городнянского и Семеновского районов Черниговской области,
  • Шосткинского района Сумской области.

В общей сложности захватчики произвели около украинской границы около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела из автоматического гранатомета. Предварительно атаки прошли без жертв, однако эта информация пока уточняется.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что вражеские обстрелы начались примерно в 20:00.

  • Глуховская громада – минометный огонь. Зафиксировали около 20 прилетов в районе села Сопич.
  • Эсманская громада, окрестности Бачевска и Толстодубово – зафиксировали 18 минометных прилетов со стороны врага.

К счастью, пострадавших и разрушений в результате этих вражеских обстрелов не было.

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Кратко о ситуации на Сумщине и Черниговщине

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