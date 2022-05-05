Обстрелы зафиксировали пограничники. Также враги стреляли из гранатомета.

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Оккупанты обстреляли Сумщину и Черниговщину из минометов

В МВД рассказали, что оккупационные войска продолжают вести обстрелы пограничных районов в Черниговской и Сумской областях. В течение 4 мая пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории в пределах:

Городнянского и Семеновского районов Черниговской области,

Шосткинского района Сумской области.

В общей сложности захватчики произвели около украинской границы около 70 минометных выстрелов из оружия разного калибра и 24 выстрела из автоматического гранатомета. Предварительно атаки прошли без жертв, однако эта информация пока уточняется.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что вражеские обстрелы начались примерно в 20:00.

Глуховская громада – минометный огонь. Зафиксировали около 20 прилетов в районе села Сопич.

в районе села Сопич. Эсманская громада, окрестности Бачевска и Толстодубово – зафиксировали 18 минометных прилетов со стороны врага.

К счастью, пострадавших и разрушений в результате этих вражеских обстрелов не было.

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Кратко о ситуации на Сумщине и Черниговщине

Российские кафиры 3 мая дважды обстреливали Сумщину. Они использовали реактивные системы залпового огня и минометы.

Перед атакой сообщили о беспилотнике из России, который зафиксировали в небе над областью. Он курсировал по границе между Украиной и страной-агрессором. Поэтому в Генштабе отметили, что существует вероятность провокаций или вражеских обстрелов.

Кроме этого, оккупанты обстреливали Сумскую область из вертолета. Российские военные атаковали неуправляемыми ракетами участок "Юнаковка".

Мирным жителям Сумщины и Черниговщины запретили подходить к государственной границе. Днем это можно делать не ближе чем на 1 километр, а ночью – на 20.

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