Ракеты попали ориентировочно в 19:16 10 мая в Шосткинском районе области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и показал кадры последствий атаки.

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Оккупанты снова атаковали Сумщину

Российский самолет выпустил две ракеты по территории Шосткинского района. Разрушения в Воронеже (говорится о поселке городского типа в области – 24 канал) значительны, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв,

– написал Живицкий.

Предварительно глава областной военной администрации сообщал, что в Шосткинском районе прогремели несколько сильных взрывов в разных городах.

Глава Сумской ОВА показал последствия атаки на Сумщину / Фото Дмитрия Живицкого

ВСУ освободили Сумщину

Дмитрий Живицкий 3 апреля сообщил, что оккупанты начали выходить из Сумской области. Ведь враги не имели успеха в регионе.

Город Тростянец ВСУ освободили от россиян раньше – 26 марта. Потерпев ряд неудач, российская армия сбежала из населенного пункта. В город уже 3 апреля прибыла первая группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением общины, разрушенной врагами, когда те ворвались на территорию Украины.

Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российские оккупанты немного странные, ведь они придумывают себе невыполнимые вещи. Однако пояснил, что отвод войск на Сумщине – это передислокация, после чего последуют большие бои.

Уже 8 апреля из Сумщины выгнали все российские войска. Однако тогда оставалась большая площадь, которую нужно было разминировать.

Ситуация в Сумской области: коротко

10 мая оккупанты атаковали из России Белопольскую общину на Сумщине. Били из системы залпового огня. Данные о разрушениях Дмитрий Живицкий еще уточнял.

Вечером 9 мая россияне обстреляли Сумскую область – атаковали Новослободскую и Ворожбянскую общины. Люди не пострадали.

9 мая Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты уже несколько дней атакуют приграничье Сумщины. Ракетные обстрелы не прекращаются, несмотря на то, что ВСУ уже освободили область от врага.

В частности, враги атаковали Хотинскую общину. К счастью, люди не пострадали.

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