Обстрел Сумщины с территории России

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации. По его словам, Белопольскую общину обстреляли из систем залпового огня, которые расположены на территории России.

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Живицкий отметил, что погибших в результате российских обстрелов нет, а повреждения уточняются.

Ситуация в Сумской области