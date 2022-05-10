Обстрел Сумщины с территории России
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации. По его словам, Белопольскую общину обстреляли из систем залпового огня, которые расположены на территории России.
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Живицкий отметил, что погибших в результате российских обстрелов нет, а повреждения уточняются.
Ситуация в Сумской области
- Несмотря на то, что Вооруженные Силы Украины освободили область от вражеских войск, несколько дней подряд российские оккупанты бьют по приграничным территориям Сумщины. Утром 9 мая были прилеты по Хотинской общине.
- В области отменить все мероприятия на 8 мая.
- 8 мая российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумщине. Под обстрелами оказались Шосткинский район, расположенный вблизи границы с Россией.
- Также в День памяти и примирения российские захватчики обстреляли еврейское кладбище в Сумской области.
- Для обстрелов оккупанты использовали авиацию – истребители Су-30 и Ми-24.
- 7 мая враг обстрелял территории Миропольской и Хотинской общин, расположенные вблизи границы с Курской областью России. По информации Госпогранслужбы, оккупанты атаковали не только украинскую территорию – ракеты попадали и на территорию России.
- 5 мая Вооруженные Силы Украины сбили крылатую ракету российских оккупантов над Сумщиной. Она летела над Роменским районом.
- 4 мая российские захватчики нанесли почти 40 ударов по Шосткинскому району Сумской области из минометов.
- В Конотопt запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. В Конотопском горсовете заявили, что между врагом и его агентом нет разницы.
- В ночь на 4 мая hjccbqcrbt захватчики атаковали Эсманскую общину. Так, около 03:00 оккупанты обстреляли школу.
- 3 мая Сумщина была обстреляна дважды реактивными системами залпового огня и минометами, также с территории России.
- В конце апреля Госпогранслужба ввела дополнительные режимные ограничения в приграничных районах. Жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.