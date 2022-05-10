Обстріл Сумщини з території Росії
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації. За його словами, Білопільську громаду обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії.
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Живицький зазначив, що загиблих внаслідок російського обстрілу немає, а пошкодження уточнюються.
Ситуація на Сумщині
- Попри те, що Збройні Сили України звільнили область від ворожих військ, кілька днів поспіль російські окупанти гатять по прикордонних територіях Сумщини. Вранці 9 травня також були прильоти по Хотінській громаді.
- В області скасувати усі заходи на 8 травня.
- 8 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Сумщині. Під обстрілами опинились Шосткинський район, який розташований поблизу кордону з Росією.
- Також у День пам'яті та примирення російські загарбники обстріляли єврейське кладовище на Сумщині.
- Для обстрілів окупанти використовували авіацію – винищувачі Су-30 та Мі-24.
- 7 травня, ворог обстріляв території Миропільської та Хотинської громад, які розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. За інформацією Держприкордонслужби, окупанти атакували не лише українську територію – ракети потрапляли й на територію Росії.
- 5 травня Збройні Сили України збили крилату ракету російських окупантів над Сумщиною. Вона летіла над Роменським районом.
- 4 травня російські загарбники завдали майже 40 ударів по Шосткинського району Сумської області з мінометів.
- У Конотопі заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату. У міськраді Конотопа заявили, що між ворогом і його агентом немає різниці.
- В ніч на 4 травні російські загарбники атакували Есманську громаду. Так, близько 03:00 окупанти обстріляли школу.
- 3 травня Сумщину обстріляли двічі реактивними системами залпового вогню та мінометами, також з території Росії.
- В кінці квітня Держприкордонслужба запровадила додаткові режимні обмеження у прикордонних районах. Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.