Обстріл Сумщини з території Росії

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації. За його словами, Білопільську громаду обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії.

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Живицький зазначив, що загиблих внаслідок російського обстрілу немає, а пошкодження уточнюються.

Ситуація на Сумщині