Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Увага Окупанти 9 травня завдали удар по Одесі 7 ракетами з допомогою авіації: є загиблий і поранені

Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад,

– зазначив Дмитро Живицький.

За даними ОВА, на щастя, втрат немає. Водночас інформацію щодо руйнувань будинків та інфраструктури – уточнюють.

Прильоти були й зранку

Вже декілька днів поспіль Сумщина ворог обстрілює прикордонні території. Вранці 9 травня також були прильоти по Хотінській громаді. Обійшлось без жертв та руйнувань.

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