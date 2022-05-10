Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Увага Окупанти 9 травня завдали удар по Одесі 7 ракетами з допомогою авіації: є загиблий і поранені
Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад,
– зазначив Дмитро Живицький.
За даними ОВА, на щастя, втрат немає. Водночас інформацію щодо руйнувань будинків та інфраструктури – уточнюють.
Прильоти були й зранку
Вже декілька днів поспіль Сумщина ворог обстрілює прикордонні території. Вранці 9 травня також були прильоти по Хотінській громаді. Обійшлось без жертв та руйнувань.
Ситуація на Сумщині
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Попри те, що Збройні сили Україні звільнили область від російських окупантів, вони продовжують атакувати
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В області вирішили скасувати усі заходи на 8 травня, однак російські окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Два вибухи прогриміли у Шосткинському районі, який розташований поблизу кордону з Росією.
- Також у День пам'яті та примирення російські військові вкотре проявили своє справжнє нутро – вони обстріляли єврейське кладовище на Сумщині.
- Відомо, що для атаки Сумщини окупанти використовували авіацію. Так, по області гатили з винищувачів Су-30 та Мі-24.