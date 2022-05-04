Такую позицию озвучил мэр Конотопа на Сумщине Артем Семенихин.

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Мэр опубликовал свое распоряжение от 3 мая о запрете деятельности УПЦ МП на территории городского совета Конотопа.

Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае Московского патриархата это 2 в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ,

– написал Семенихин.

В распоряжении говорится: "Запретить на территории Конотопского городского совета деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата как несущей угрозу национальной безопасности Украины".



Распоряжение мэра Конотопа / Фото из фейсбука

Что этому предшествовало

Ранее сотни священников Украинской православной церкви Московского патриархата подписались под обращением к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха РПЦ Кирилла, откровенно поддерживающего захватническую войну России против Украины. На 16 апреля под обращением стояло более 400 подписей.

Справка. Украинская православная церковь – самоуправляющаяся православная церковь с особым статусом и правами широкой автономии, часть Русской православной церкви (РПЦ) на территории Украины.

Оккупанты сами обстреляли УПЦ МП в Одесской области

Российские оккупанты 2 мая нанесли ракетный удар по Одессе. Однако вражеская ракета зацепила тех, кто поддерживает государство-агрессора – церковь Московского патриархата. Детали об обстреле рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В церкви Московского патриархата снесло крышу после атаки рашистов. К большому сожалению, в Одессе есть погибшие и раненые. Это, вероятно, месть за 2 мая,

– отметил политик.

Он отметил, что мотивы россиян сложно понять. Они ведь всегда говорили, что любят Одессу, потому что это для них "родной" город. Однако теперь сбрасывают на него ракеты.

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