Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он отметил, если местные жители слышат многочисленные взрывы – это результат работы работников ГСЧС, в частности взрывотехников.

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Взрывотехники обезвреживают боеприпасы

Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле. Территория области не безопасна. Очень много заминированных и необследованных участков,

– подчеркнул Живицкий.

Глава ОВА призвал людей не съезжать на обочину и не пользоваться лесными дорогами. Также опасно подходить к уничтоженной технике и тем местам, где стояли оккупанты.

Живицкий согласился, что населенные пункты после того как здесь побывали россияне, выглядят ужасно. Однако сначала следует разминировать территорию, а потом убирать.

Смотрите фото из Сумской области / Фото Дмитрия Живицкого: