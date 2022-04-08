В отличие от орды татаро-монгольской, орда русская захлебнулась на древних землях Киевщины. Благодаря таким населенным пунктам, ставшим форпостами в этой кровавой, захватнической войне России против Украины.
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Отстроим каждый дом, возродим каждые, уничтоженные новейшей ордой, город и село. Никаких сомнений. И отца Тараса, расстрелянного русскими фашистами, восстановим, как и все наше государство,
– отметили в ГСЧС.
Оккупанты разрушили Бородянку / Фото ГСЧС
Пожалуй, самым разрушенным городом в Киевской области является Бородянка: видео