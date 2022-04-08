Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зазначив, якщо місцеві жителі чують численні вибухи – то це результат роботи працівників ДСНС, зокрема вибухотехніків.

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Вибухотехніки знешкоджують боєприпаси

Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі. Територія області не є безпечною. Дуже багато замінованих та необстежених ділянок,

– наголосив Живицький.

Голова ОВА закликав людей не з'їжджати на узбіччя та не користуватись лісовими дорогами. Також небезпечно підходити до знищеної техніки та тих місць, де стояли окупанти.

Живицький погодився, що населені пункти після того, як тут побували росіяни, виглядають жахливо. Проте спочатку слід розмінувати територію, а потім прибирати.

Дивіться фото з Сумської області / Фото Дмитра Живицького:

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