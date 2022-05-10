Про чергові обстріли у Сумщині та Чернігівщині повідомили в Державній прикордонній службі України.
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За їх даними, ввечері 10 травня російські літаки двічі запустили некеровані ракети по прикордонних територіях Сумщини.
Також двічі обстріляли з мінометів території Чернігівщини, з боку російського села Нові Юрковичі.
До слова, в кінці квітня Держприкордонслужба запровадила додаткові обмеження у прикордонних районах. Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.
Під обстрілом ворога – українське прикордоння: останні новини
- Збройні Сили України звільнили Сумську та Чернігівську області від ворожих військ, проте російські окупанти активізували обстріли цих регіонів.
- Зокрема, 10 травня під ударом опинилася Білопільська громада на Сумщині. Її обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Загиблих, на щастя, немає, а пошкодження уточнюються.
- Ввечері 9 травня ворог обстріляв Новослобідську та Ворожбянську громади в Сумській області. Вранці також були "прильоти" по Хотінській громаді. Обійшлося без втрат та жертв. А 8 травня російські загарбники завдали ракетного удару в Шосткинському районі.
- Днями окупанти стріляли з мінометів і по одному з населених пунктів Городнянського району Чернігівської області. Обійшлось без жертв.
- Раніше у Генштабі ЗСУ попереджали, що у прикордонних районах ворожі війська можуть здійснювати провокації. Згодом вони хочуть звинуватити у їхньому скоєнні українських військових.
До слова, протягом 10 травня на Сході ЗСУ відбили 4 атаки ворога. Військовим вдалося знищити 260 окупантів і понад 20 одиниць техніки, серед всього – танки, БТР, САУ, АТТ та інші.
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