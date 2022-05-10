Про чергові обстріли у Сумщині та Чернігівщині повідомили в Державній прикордонній службі України.

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За їх даними, ввечері 10 травня російські літаки двічі запустили некеровані ракети по прикордонних територіях Сумщини.

Також двічі обстріляли з мінометів території Чернігівщини, з боку російського села Нові Юрковичі.

До слова, в кінці квітня Держприкордонслужба запровадила додаткові обмеження у прикордонних районах. Жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче ніж на 1 кілометр вдень та на 20 кілометрів уночі.

Під обстрілом ворога – українське прикордоння: останні новини

Збройні Сили України звільнили Сумську та Чернігівську області від ворожих військ, проте російські окупанти активізували обстріли цих регіонів.

Зокрема, 10 травня під ударом опинилася Білопільська громада на Сумщині. Її обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Загиблих, на щастя, немає, а пошкодження уточнюються.

Ввечері 9 травня ворог обстріляв Новослобідську та Ворожбянську громади в Сумській області. Вранці також були "прильоти" по Хотінській громаді. Обійшлося без втрат та жертв. А 8 травня російські загарбники завдали ракетного удару в Шосткинському районі.

Днями окупанти стріляли з мінометів і по одному з населених пунктів Городнянського району Чернігівської області. Обійшлось без жертв.

Раніше у Генштабі ЗСУ попереджали, що у прикордонних районах ворожі війська можуть здійснювати провокації. Згодом вони хочуть звинуватити у їхньому скоєнні українських військових.

До слова, протягом 10 травня на Сході ЗСУ відбили 4 атаки ворога. Військовим вдалося знищити 260 окупантів і понад 20 одиниць техніки, серед всього – танки, БТР, САУ, АТТ та інші.

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