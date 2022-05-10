За добу, 10 травня, російські окупанти здійснили 4 підлі атаки на наші позиції. Оперативно-тактичне угруповання "Схід" впевнено звітує, яких втрат вони понесли через цю помилку.

До теми На Донбасі окупанти намагалися штурмувати кілька населених пунктів, однак безуспішно

ЗСУ ліквідували особовий склад та техніку ворога

Українські захисники знищили:

особового складу – до 260 росіян;

танків – 4;

БТР – 2;

БМП – 2;

САУ – 4;

АТТ – 7;

БПЛА – 2.

На ранок, 10 травня, Генштаб повідомляв про свіжі втрати ворога. Заявляли, що нам вдалось ліквідувати вже загалом 26 тисяч російських окупантів. Як завжди, там уточнили, що цифри не є точними, тому що тривають активні бойові дії, що ускладнює підрахунок. За останню добу наші воїни знищили 350 російських загарбників. Також всього вони втратили 1170 танків, 2808 бойових броньованих машин, 519 артилерійських систем та іншого військового снаряддя.

Останні новини про втрати ворога

Нищать українські захисники російських окупантів і на Півдні нашої державу, куди ті віроломно вдерлись. За 10 травня ЗСУ вдарили там аж по 130 ворожих цілях на лінії зіткнення. Оперативне командування "Південь" повідомляло, що ворог втратив 68 людей з особового складу, 5 одиниць автомобільної техніки та 1 бойову броньовану машину.

Під Харковом, де наші воїни проводять контрнаступальні дії, їм вдалось знищити російський танк Т-90М "Прорив". Пафосний танк російських окупантів знищили бійці Збройних Сил України Харківського 227 батальйону 127-ї бригади ТРО. Українські тероборонці знищили ворожу ціль завдяки шведському ручному протитанковому гранатомету "Карл Густав".

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що в районі Білогорівки наші військові знищили техніку, яку російські загарбники перекинули в цей район. Вона була на понтонних переправах, які також ліквідували. Російським загарбникам довелось втікати вплав.

Вас може зацікавити думка, що активна фаза війни почалась ще в жовтні: дивіться відео