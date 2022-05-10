За сутки, 10 мая, российские оккупанты совершили 4 атаки на наши позиции. Оперативно-тактическая группировка "Восток" уверенно отчитывается, какие потери они понесли из-за этой ошибки.

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ВСУ ликвидировали личный состав и технику врага

Украинские защитники уничтожили:

личного состава – до 260 россиян;

танков – 4;

БТР – 2;

БМП – 2;

САУ – 4;

АТТ – 7;

БПЛА – 2.

Утром, 10 мая, Генштаб сообщал о свежих потерях врага. Заявляли, что нам удалось ликвидировать уже 26 тысяч российских оккупантов. Как всегда, там уточнили, что цифры не точны, потому что продолжаются активные боевые действия, что усложняет подсчет. За последние сутки наши воины уничтожили 350 российских захватчиков. Также враг потерял 1 170 танков, 2 808 боевых бронированных машин, 519 артиллерийских систем и другое военное вооружение.

Последние новости о потерях врага

Уничтожают украинские защитники российских оккупантов и на юге нашего государства, куда те вероломно ворвались. За 10 мая ВСУ ударили там по 130 вражеским целям на линии столкновения. Оперативное командование "Юг" сообщало, что враг потерял 68 человек из личного состава, 5 единиц автомобильной техники и 1 боевую бронированную машину.

Под Харьковом, где наши воины совершают контрнаступательные действия, им удалось уничтожить российский танк Т-90М "Прорыв". Пафосный танк российских оккупантов уничтожили бойцы Вооруженных Сил Украины Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО. Украинские тероборонцы уничтожили враждебную цель благодаря шведскому ручному противотанковому гранатомету "Карл Густав".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в районе Белогоровки наши военные уничтожили технику, которую российские захватчики перебросили в этот район. Она была на понтонных переправах, которые тоже ликвидировали. Российским захватчикам пришлось бежать вплавь.

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