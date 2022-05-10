Танк оккупантов уничтожили шведским противотанковым гранатометом

Новый российский танк Т-90М "Прорыв", которым так гордится Кремль, был уничтожен в боях за Старый Салтов в Харьковской области.

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Пафосный танк российских оккупантов был уничтожен бойцами Вооруженных Сил Украины Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО. Украинские тероборонцы уничтожили враждебную цель благодаря шведскому ручному противотанковому гранатомету "Карл Густав".

В Министерстве обороны Украины поблагодарили Швецию за оружие и опубликовали в социальных сетях видео ликвидации "гордости" российской танковой промышленности. Выглядит очень эффектно.

Видео уничтожения российского танка Т-90М "Прорыв"

Потери России в войне с Украиной

Российская армия продолжает нести значительные потери в циничной и неоправданной войне против Украины. Утром 10 мая в Генштабе Вооруженных Сил Украины обновили информацию о потерях российских оккупантов.

В войне в Украине уже погибли 26 тысяч российских военных. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 350 захватчиков. Также уже уничтожены 1170 танков из России.

Россия пытается выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но терпит неудачу. Возле Белогоровки в Луганской области враг пытался создать крепкую переправу и перебрасывать через нее военную технику. Наши воины уничтожили вражескую технику, которую перекинули в этот район.

За прошедшие сутки украинские защитники на "Востоке" отбили 8 вражеских атак. Там ВСУ уничтожили до 250 россиян и сразу 13 танков.

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