Актуальные данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что эти цифры ориентировочные, ведь активные бои продолжаются.

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Какие потери врага в технике

Только за сутки украинские военные уничтожили 350 захватчиков.

  • танков – 1170 (+25),
  • боевых бронированных машин – 2808 (+44),
  • артиллерийских систем – 519 (+6),
  • РСЗВ - 185 (+0),
  • средства ПВО – 87 (+0),
  • самолетов – 199 (+0),
  • вертолетов – 158 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
  • крылатые ракеты – 94 (+0),
  • корабли /катера – 12 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10),
  • специальная техника – 41(+0).

В Генштабе ВСУ отметили, что самые большие потери войска захватчика понесли на Авдеевском направлении.

Какая ситуация сейчас на фронте

Украинские военные рассказали, что наиболее активные действия враги проводят на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг применяет артиллерию по всей линии столкновения, а также наносит ракетные удары по всей территории Украины.

Силы противника планируют наступать на Лиман и Северодонецк. Продолжаются боевые действия за Воеводовку, Тошковку и Нижнее – в Луганской области, а также Каменку – в Донецкой области. Также российские войска продолжают обстреливать мариупольскую "Азовсталь".

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В британском Минобороны объяснили причины потерь России

В Министерстве обороны Британии отметили, что россияне надеялись на скорый захват Украины. Однако армией управляет страх, позади солдат идут карательные отряды. Путин повторяет ошибки диктаторов, используя в управлении, в том числе войском, тиранию.

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