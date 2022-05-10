Актуальные данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что эти цифры ориентировочные, ведь активные бои продолжаются.
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Какие потери врага в технике
Только за сутки украинские военные уничтожили 350 захватчиков.
- танков – 1170 (+25),
- боевых бронированных машин – 2808 (+44),
- артиллерийских систем – 519 (+6),
- РСЗВ - 185 (+0),
- средства ПВО – 87 (+0),
- самолетов – 199 (+0),
- вертолетов – 158 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
- крылатые ракеты – 94 (+0),
- корабли /катера – 12 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10),
- специальная техника – 41(+0).
В Генштабе ВСУ отметили, что самые большие потери войска захватчика понесли на Авдеевском направлении.
Какая ситуация сейчас на фронте
Украинские военные рассказали, что наиболее активные действия враги проводят на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг применяет артиллерию по всей линии столкновения, а также наносит ракетные удары по всей территории Украины.
Силы противника планируют наступать на Лиман и Северодонецк. Продолжаются боевые действия за Воеводовку, Тошковку и Нижнее – в Луганской области, а также Каменку – в Донецкой области. Также российские войска продолжают обстреливать мариупольскую "Азовсталь".
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В британском Минобороны объяснили причины потерь России
В Министерстве обороны Британии отметили, что россияне надеялись на скорый захват Украины. Однако армией управляет страх, позади солдат идут карательные отряды. Путин повторяет ошибки диктаторов, используя в управлении, в том числе войском, тиранию.
Какие успехи ВСУ в борьбе с россиянами: последние новости
- Наши военные 9 мая отбили многочисленные атаки россиян в зоне ООС, уничтожив более 200 оккупантов и много вражеской техники.
- Николаевские десантники уничтожили вражеский "Тигр" вместе с экипажем.
- А пока в Москве готовились к параду, Сечеславские десантники ликвидировали из "Джавелина" российский танк.
Смотрите в видео: утренний свод Генштаба за 10 мая