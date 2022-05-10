Актуальные данные привел Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там уточнили, что эти цифры ориентировочные, ведь активные бои продолжаются.

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Какие потери врага в технике

Только за сутки украинские военные уничтожили 350 захватчиков.

танков – 1170 (+25),

боевых бронированных машин – 2808 (+44),

артиллерийских систем – 519 (+6),

РСЗВ - 185 (+0),

средства ПВО – 87 (+0),

самолетов – 199 (+0),

вертолетов – 158 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли /катера – 12 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10),

специальная техника – 41(+0).

В Генштабе ВСУ отметили, что самые большие потери войска захватчика понесли на Авдеевском направлении.

Какая ситуация сейчас на фронте

Украинские военные рассказали , что наиболее активные действия враги проводят на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг применяет артиллерию по всей линии столкновения, а также наносит ракетные удары по всей территории Украины.

Силы противника планируют наступать на Лиман и Северодонецк. Продолжаются боевые действия за Воеводовку, Тошковку и Нижнее – в Луганской области, а также Каменку – в Донецкой области. Также российские войска продолжают обстреливать мариупольскую "Азовсталь".

Обратите внимание! На других направлениях враги обстреливают украинские позиции или сковать действия наших подразделений.

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В британском Минобороны объяснили причины потерь России

В Министерстве обороны Британии отметили, что россияне надеялись на скорый захват Украины. Однако армией управляет страх, позади солдат идут карательные отряды. Путин повторяет ошибки диктаторов, используя в управлении, в том числе войском, тиранию.

Какие успехи ВСУ в борьбе с россиянами: последние новости

Наши военные 9 мая отбили многочисленные атаки россиян в зоне ООС, уничтожив более 200 оккупантов и много вражеской техники.

Николаевские десантники уничтожили вражеский "Тигр" вместе с экипажем.

А пока в Москве готовились к параду, Сечеславские десантники ликвидировали из "Джавелина" российский танк.