В этом нашим военным помогают в том числе и "Джавелины".

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Сечеславские десантники уничтожили российский танк

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео, на котором видно, как метко и молниеносно украинские десантники уничтожили танк российских захватчиков именно с ПТРК "Джавелин"

Успешную операцию провела 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада десантно-штурмовых войск ВСУ.

Пока Россия готовилась к своим парадам 9 мая, украинские защитники занимались действительно важным – защищали свою Родину.

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Другие успехи Сечеславской бригады

Известно, что 18 марта 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада уничтожила вражескую технику вместе с личным составом. Украинские защитники опубликовали фотографии оставшегося от врага.

3 апреля военные этой же бригады зрелищно уничтожили бронетехнику оккупантов. Видео обнародовало ведомство бригады. После точного удара украинских бойцов российский транспорт загорелся и взорвался .

8 апреля точным выстрелом Сечеславская бригада уничтожила вражеский танк . Куски техники русских захватчиков разлетелись вокруг, а потом все вспыхнуло ярким пламенем.

Также сегодня, 9 мая, с помощью "Джавелина" воины 30 ОМБр уничтожили вражескую технику. Видео уничтожения российского танка опубликовала 30-я отдельная механизированная бригада имени Князя Острожского.

В целом же на украинской земле российские оккупанты потеряли 1145 танков и 2764 боевых бронированных машин.

Потери врага по состоянию на 9 мая

В Генштабе сообщили о свежих потерях оккупационных войск. Известно, что подсчеты приблизительны, так как в некоторых направлениях подсчет усложняется интенсивностью боев.

Потери врага:

личного состава – 25 650 врагов (+150);

танков – 1145 (+15);

боевых бронированных машин – 2764 (+23);

артиллерийских систем – 513 (+4);

РСЗО – 185 (+6);

средства ПВО – 87 (+1);

самолетов – 199 (+0);

вертолетов – 158 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн – 970 (+9);

корабли/катера – 12 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17);

специальная техника – 41 (+2);

крылатые ракеты – 94 (+2).

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