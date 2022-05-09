Воины 30 ОМБр ударили по вражескому танку "Джавелином"
Так, сегодня, 9 мая, российские оккупанты получили особый подарок по случаю Дня победы. Их технику в очередной раз уничтожили полностью. Видео уничтожения российского танка опубликовала 30 отдельная механизированная бригада имени Князя Острожского.
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Воины этой бригады уже не впервые показывают врагу то, что их на нашей земле никто не ждал, и советуют как можно быстрее покинуть наши территории, в другом случае – украинские защитники помогут им в такой способ, как на видео.
Филигранная работа воинов 30 ОМБр из ПТРК "Javelin" по вражескому танку. Украинское сафари продолжается пока враги не исчезнут с украинской земли!,
– говорится в описании видео.
На опубликованных кадрах видно, как 30 ОМБр имени Князя Острожского четко и слаженно сожгла танк России из "Джавелина".
Смотрите момент удара по вражескому танку "Джавелином": видео
Кратко о потерях россиян в Украине
- Недавно в Харьковской области украинские бойцы разбили целую колонну танков оккупантов. Из них 2 уцелели, поэтому они стали трофеем ВСУ.
- Кроме того, военные 30 ОМБр метким выстрелом уничтожили вражеский противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".
- Также наши военные серьезно ударили по позициям захватчиков в Николаевской области. Защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов – сгорело ориентировочно 20 единиц техники.
- Кроме танков украинские военные уничтожают вражеские беспилотники. Так, в Днепропетровской области 6 мая они в очередной раз сбили российский БПЛА.
- В свою очередь, в Запорожской области наши бойцы взяли оккупантов в плен. Также они забрали у захватчиков БМП-2.
- Морские пехотинцы из 503-го отдельного батальона 29 апреля уничтожили 2 вражеских боевых машины пехоты.
- Ранее воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Львова показали видео филигранного уничтожения вражеской бронетехники. Десантники пообещали и дальше выполнять боевые задания и ликвидировать врагов Украины.
Заметьте – ВСУ мощно разгромили россиян в Запорожской области: смотрите видео