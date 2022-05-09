Понаблюдать за самолетами и вертолетами не удалось в Москве и Санкт-Петербурге. Также обещанного действа не было в Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге, сообщает 24 канал.

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Очевидцы сообщают о хорошей погоде

В Центральном военном округе отчитались: авиации не будет, потому что погода не позволяет. Также прикрылись непогодой и в Ростове-на-Дону, где должен был быть единственный на юге России авиапарад.

Между тем из видеотрансляции видно, что в Москве с погодой все в порядке. Российские военные и зрители – сухие, да и над Владимиром Путиным во время его речи никто зонтик не держал.

О солнечной погоде и никаких штормовых предупреждениях информируют и из других российских городов. Синоптики предупредили: в Санкт-Петербурге может быть мелкий дождь, но только после 15:00. Так же может случиться и в Москве – после 12:00. Но во время парада точно светило солнце.

Ранее авиация готовилась к параду

Ранее российская авиация активно готовилась к параду. При этом некоторые очевидцы этих репетиций были больше напуганы, чем восторженны, судя по постам в соцсетях.

Авиация готовилась к участию в параде / Фото из соцсетей

Самолет "судного дня" мог сломаться, – СМИ

Еще 6 мая над Москвой парил так называемый самолет "судного дня" – на этом воздушном судне в случае ядерного удара должно работать российское руководство. Этот самолет, согласно сообщениям российского минобороны, должен был впервые принять участие в параде с 2010 года. Такое себе напоминание, что у России есть "ядерная кнопка". Также военное ведомство обещало показать россиянам сверхзвуковые истребители и стратегические бомбардировщики.

Интересную причину возможной отмены авиапарада назвали в InformNapalm со ссылкой на источники в Москве. Вероятно, что у самолета "судного дня" – неполадки. Пока никаких доказательств этому нет. Однако, заметим, это было бы настоящей бедой для России, которая направо и налево разбрасывалась ядерными угрозами.



Самолет "судного дня" так и не пролетел над Красной площадью / Фото из российских СМИ

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Приложились к непроведению авиапарада и ВСУ

Отметим, что приложились к непроведению авиапарада в российских городах и украинские военные. С 24 февраля они уничтожили 199 вражеских самолетов и 158 вертолетов. Два вертолета наши защитники приземлили только за последние сутки.

Также украинские воины значительно проредили и ряды российской техники. Она участвовать в парадах уже не будет, потому что, ее либо сдадут на металлолом, либо отремонтируют, чтобы служить нашему войску.

Потери россиян в технике в войне в Украине: по состоянию на 9 мая

танков –1145 (+15 за последние сутки),

боевых бронированных машин – 2764 (+23),

артиллерийских систем – 513 (+4),

РСЗО – 185 (+6),

средств ПВО – 87 (+1),

самолетов – 199 (+0),

вертолетов – 158 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 970 (+9),

кораблей /катеров – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17),

специальной техники – 41 (+2),

крылатых ракет – 94 (+2).

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