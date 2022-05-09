Для всего мира Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала капитуляцию. 8 мая отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. И только в России "свое видение". Война для них началась 22 июня 1941 года, а победу отмечают 9 мая. Хотя российская армия в войну вступила еще в 1939 году, но на стороне нацистской Германии. Но в России об этом предпочитают не упоминать. А тех, кто об этом говорит – сажают в тюрьмы.

К теме В Минобороны развенчали лживые мифы кремлевской пропаганды о Второй мировой войне

Именно 9 мая стало ключевой датой для всей истории России. Учитывая такую сакральность этой даты, в войне против Украины в этот день можно ожидать и выпады россиян. Такое мнение высказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

9 мая для Российской Федерации – едва ли не ключевая "скрепа", на которой они строят всю свою мифологию и мифическую героизацию своего прошлого. И по сей день им обязательно нужно что-то показывать своему населению, для того чтобы скреплять уверенность в их непобедимости. Это миф, но они его постоянно подпитывают искусственно созданными победами,

– отметила Анна Маляр.

Она не исключает, что в этот день россияне "будут пытаться сделать что-нибудь псевдогероическое для пополнения этого мифа". Но отметила, что такая вероятность сохраняется и в остальные дни, пока продолжается война России против Украины.

Поэтому в Министерстве обороны Украины рассматривают разные варианты провокаций и осложнений, к которым может прибегнуть Россия в этот день. Украинские военные готовы к этому. А Минобороны рекомендует мирным жителям соблюдать главное правило во время войны – во время воздушной тревоги прятаться в укрытие.

"Мы должны понимать, что 9, 10 или 15 мая – у нас идет горячая фаза войны. Это значит, что опасность ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины. Если говорить о наземных наступлениях, то все видят, где это происходит – Юг и Восток", – подчеркнула Анна Маляр.

Смотрите обращение Владимира Зеленского к украинцам 9 мая