Как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры по потере живой силы – приблизительные и будут уточнены. Причина – высокая интенсивность боевых действий.
К теме Бои самые активные на Слобожанском и Донецком направлениях: карта боевых действий по состоянию на 9 мая
Потери врага в технике:
- танков – 1145 (+15),
- боевых бронированных машин – 2764 (+23),
- артиллерийских систем – 513 (+4),
- РСЗО – 185 (+6),
- средства ПВО – 87 (+1),
- самолетов – 199 (+0),
- вертолетов – 158 (+2),
- автомобильной техники и автоцистерн – 970 (+9),
- корабли /катера – 12 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
- Специальная техника – 41 (+2).
- Крылатые ракеты – 94 (+2).