Как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры по потере живой силы – приблизительные и будут уточнены. Причина – высокая интенсивность боевых действий.

К теме Бои самые активные на Слобожанском и Донецком направлениях: карта боевых действий по состоянию на 9 мая

Потери врага в технике:

  • танков – 1145 (+15),
  • боевых бронированных машин – 2764 (+23),
  • артиллерийских систем – 513 (+4),
  • РСЗО – 185 (+6),
  • средства ПВО – 87 (+1),
  • самолетов – 199 (+0),
  • вертолетов – 158 (+2),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 970 (+9),
  • корабли /катера – 12 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
  • Специальная техника – 41 (+2).
  • Крылатые ракеты – 94 (+2).