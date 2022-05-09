Как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры по потере живой силы – приблизительные и будут уточнены. Причина – высокая интенсивность боевых действий.

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Потери врага в технике: