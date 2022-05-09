Кроме того, наши бойцы успешно разбивали оккупантов и 7 мая. Защитники ликвидировали 56 российских солдат и испепелили несколько БТРов.
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Захватчики несут сокрушительные потери в Украине
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли примерно полсотни поражений по враждебным позициям. 8 мая оккупационная армия России потеряла:
- 51 военного,
- 2 реактивные системы залпового огня,
- танк,
- зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С",
- 2️ БПЛА,
- вертолет.
Также ОК "Юг" получило подтверждение о потерях врага накануне:
- еще 56 захватчиков,
- 3️ реактивные системы залпового огня,
- 4️ БТРы,
- 2️ единицы автомобильной техники.
Кроме того, украинские защитники существенно повредили радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс "Зоопарк 2".
Смотрите обращение представителя ОК "Юг":
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