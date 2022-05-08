Офицер управления штаба полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что у защитников Мариуполя есть всего 4 варианта, передает 24 канал.

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сидеть и ждать смерти от голода или бомбы;

пытаться убежать;

сдаться в плен;

продлить жизнь украинцам, стоять и бороться дальше.

Самойленко отметил, что в такой критической ситуации, которая есть сейчас, самое важное – ценность. Ведь можно сложить оружие, сидеть в углу и ждать конца всех событий.

Но это будет медленная смерть от голода или скорая смерть от бомб, но просто принять,

– сказал он.

Второй вариант, по словам офицера, попытаться бежать, думая только о собственной жизни, но не думая об обязанностях и присяге, которую взял на себя каждый защитник.

Этот вариант – большой стыд. И это может привести к смерти. Один человек умер при попытке (убежать – ред.),

– рассказал Самойленко.

Третий вариант для защитников Мариуполя – сложить оружие и сдаться.

Выбрали борьбу до конца

Однако ни один из этих трех перечисленных вариантов не гарантирует жизнь и того, что впоследствии не придется жалеть или стыдиться своего выбора.

Поэтому наши защитники на "Азовстали" выбрали последний четвертный вариант – бороться до конца и продолжать героическое сопротивление оккупантам и защищать Украину.

Сдаться – не вариант, потому что Россия не заинтересована в жизни "азовцев"

Самойленко сказал, что у бойцов полка "Азов" нет больших шансов на выживание, если их возьмут в плен.

Сдаться (в плен – ред.) для нас неприемлемо. Мы не можем подарить такой большой подарок врагу,

– добавил он.

Каждый человек, по словам офицера, который является пленным – это фонд обмена и ресурс политического и военного давления. Это ресурс, чтобы повысить уровень переговоров и позиций.

В то же время Самойленко говорит, что цель российских оккупантов слишком очевидна – уничтожение украинцев, и это они демонстрируют очень открыто, в частности вспомнил офицер и о зверствах захватчиков на Киевщине.

Еще один печальный пример того, что Россия не заинтересована в жизни самих бойцов "Азова" – убийство пленника, которого схватили россияне, когда он был без сознания.

Один из наших солдат был захвачен в плен в 20 числах апреля. Он был без сознания. Российская пропаганда с ним публиковала видео о том, что украинские солдаты сдаются в плен, складывая оружие,

– рассказал Самойленко.

Но впоследствии его убили, а 29 апреля матери бойца прислали фото уже мертвого сына, которого узнали в частности по татуировке, которая была у военного на плече.

Самойленко говорит, что это доказательство того, что России нет дела до людей, военных, а также Женевских конвенций и законов и обычаев войны. Это уже не удивляет, ведь слишком типично для россиян.

"Плен для бойцов полка "Азов" означает смерть. И этот случай – доказательство. У нас тоже несколько российских пленных солдат было, и мы их уже обменяли", – рассказал офицер.

Поэтому находящиеся на "Азовстале" защитники Мариуполя выбрали последний вариант. У них до сих пор есть еда, вода и оружие — они будут стоять до решения ситуации с "Азовсталью" и будут биться не только ради Украины, а ради всего свободного мира.

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