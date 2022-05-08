Офіцер управління штабу полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що у захисників Маріуполя є лише 4 варіанти, передає 24 канал.
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- сидіти й чекати смерті від голоду чи бомби;
- намагатися втекти;
- здатися в полон;
- продовжити життя українцям, стояти й боротися далі.
Самойленко зазначив, що у такій критичній ситуації, яка є зараз, найважливіше – цінність. Адже можна скласти зброю, сидіти в кутку та чекати на кінець усіх подій.
Але це буде повільна смерть від голоду чи швидка смерть від бомб, але просто прийняти,
– сказав він.
Другий варіант, за словами офіцера, спробувати втекти, думаючи лише про власне життя, але не думаючи про обов’язок та присягу, яку взяв на себе кожен захисник.
Цей варіант – великий сором. І це може теж призвести до смерті. Одна людина померла під час спроби (втекти – ред.),
– розповів Самойленко.
Третій варіант для захисників Маріуполя – скласти зброю та здатися.
Обрали боротьбу до кінця
Проте жоден із цих трьох перелічених варіантів не гарантує життя і того, що згодом не доведеться шкодувати чи соромитись свого вибору.
Тому наші захисники на "Азовсталі" обрали останній четвертний варіант – боротись до кінця та продовжувати давати героїчний опір окупантам та захищати Україну.
Здатися – не варіант, бо Росія не зацікавлена у життях "азовців"
Самойленко сказав, що бійці полку "Азов" не мають великих шансів на виживання, якщо їх візьмуть у полон.
Здатися (у полон – ред.) для нас неприйнятно. Ми не можемо подарувати такий великий подарунок ворогу,
– додав він.
Кожна людина, за словами офіцера, яка є полоненою – це фонд обміну та ресурс політичного і військового тиску. Це ресурс для того, щоб підвищити рівень переговорів і позицій.
Водночас Самойленко каже, що мета російських окупантів вже надто очевидна – знищення українців, і це вони демонструють дуже відкрито, зокрема згадав офіцер і про звірства загарбників на Київщині.
Ще один сумний приклад того, що Росія не зацікавлена у життях самих бійців "Азову" – вбивство полоненого, якого схопили росіяни, коли він був без свідомості.
Один з наших солдатів був захоплений в полон у 20 числах квітня. Він був без свідомості. Російська пропаганда з ним публікувала відео про те, що українські солдати здаються в полон, складаючи зброю,
– розповів Самойленко.
Але згодом його вбили, а 29 квітня матері бійця надіслали фото вже мертвого сина, якого впізнали зокрема за татуюванням, яке мав військовий на плечі.
Самойленко каже, що це доказ того, що Росії байдуже на людей, військових, а також Женевські конвенції та закони і звичаї війни. Це вже не дивує, адже надто типово для росіян.
"Полон для бійців полку "Азов" означає смерть. І цей випадок – доказ. В нас теж кілька російських полонених солдат було, і ми їх обміняли вже", – розповів офіцер.
Тож захисники Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", обрали останній варіант. У них досі є їжа, вода та зброя — вони будуть стояти до вирішення ситуації з "Азовсталлю" і битимуться не лише заради України, а заради всього вільного світу.
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