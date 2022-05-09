Окрім цього, наші бійці успішно розбивали окупантів й 7 травня. Захисники ліквідували 56 російських солдатів та спопелили кілька БТРів.

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Загарбники зазнають нищівних втрат в Україні

Українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали приблизно пів сотні уражень по ворожих позиціях. 8 травня окупаційна армія Росії втратила:

51 військового,

2 реактивні системи залпового вогню,

танк,

зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С",

2️ БПЛА,

гелікоптер.

Також ОК "Південь" отримало підтвердження про втрати ворога напередодні:

ще 56 загарбників,

3️ реактивні системи залпового вогню,

4️ БТРи,

2️ одиниці автомобільної техніки.

Окрім цього, українські захисники суттєво пошкодили радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк 2".

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Коротко про інші втрати окупантів

В ОК "Південь" 7 травня повідомили, що впродовж доби захисникам вдалося вразити понад 120 ворожих цілей. За допомогою "Байрактарів" біля острова Зміїний вони знищили знищити російський десантний катер типу "Серна" та ЗРК "Тор".

Також українські бійці спопелили 2 катери типу "Раптор", а ще один дуже серйозно пошкодили, тож він навряд чи візьме участь у найближчих боях. Окрім цього, біля Зміїного Росія втратила 46 своїх солдатів. Загальні втрати за добу на Півдні склали:

80 російських окупантів,

10 одиниць бойової техніки: склад катерів, ЗРК "ТОР", безпілотник-розвідник "Форпост", бойова машина ворожого десанту та 3 гаубиці.

Також на Херсонщині, у районі Станіслава, українські воїни знищили ворожий склад з боєприпасами.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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