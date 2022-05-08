Від початку війни бійці Збройних Сил України завдають окупантам нищівних втрат. Загалом вони вже знешкодили 25,1 тисячі ворожих військових.

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Боєць ЗСУ спалив 2 ворожі танки

У Генштабі ЗСУ показали фото одного з героїчних українських військових.

Знайомтесь. Григорій, позивний "Афганець". Афганець командує одним з підрозділів Збройних Сил України. При обороні Чернігова "Афганець" спалив два танки окупантів. Будь, як Григорій! – мовиться у повідомленні.

На фото боєць позує з британським протитанковим ракетним комплексом NLAW на плечі. Ймовірно, саме за допомогою нього "Афганець" знищив техніку окупантів.



Захисник спалив 2 танки окупантів / Фото Генштаб ЗСУ

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