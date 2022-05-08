Від початку війни бійці Збройних Сил України завдають окупантам нищівних втрат. Загалом вони вже знешкодили 25,1 тисячі ворожих військових.
До теми На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога: знищили 107 окупантів і понад 30 одиниць техніки
Боєць ЗСУ спалив 2 ворожі танки
У Генштабі ЗСУ показали фото одного з героїчних українських військових.
Знайомтесь. Григорій, позивний "Афганець". Афганець командує одним з підрозділів Збройних Сил України. При обороні Чернігова "Афганець" спалив два танки окупантів. Будь, як Григорій! – мовиться у повідомленні.
На фото боєць позує з британським протитанковим ракетним комплексом NLAW на плечі. Ймовірно, саме за допомогою нього "Афганець" знищив техніку окупантів.
Захисник спалив 2 танки окупантів / Фото Генштаб ЗСУ
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Коротко про втрати загарбників в Україні
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники успішно нищать техніку ворога. Зокрема, нещодавно на Харківщині наші бійці розбили цілу колону танків окупантів. З них 2 вціліли, тож стали трофеєм ЗСУ.
- Окрім цього, військові 30 ОМБр влучним пострілом знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".
- Також нещодавно захисники серйозно вдарили по військах загарбників на Миколаївщині. Наші воїни знищили ворожий склад боєприпасів – згоріло орієнтовно 20 одиниць техніки.
- Окрім танків, українські військові знищують ворожі безпілотники. Так, на Дніпропетровщині 6 травня вони вчергове збили російський БПЛА.
- Своєю чергою, на Запоріжжі захисники взяли окупантів у полон. Також вони забрали в загарбників БМП-2.
- Морські піхотинці з 503-го окремого батальйону 29 квітня знищили 2 ворожі бойові машини піхоти.
- Раніше воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова показали майстерне знищення ворожої бронетехніки. Десантники пообіцяли й далі виконувати бойові завдання та ліквідовувати ворогів України.
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