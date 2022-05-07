На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога
На 73 добу героїчного протистояння України російським окупантам ворог не мав жодного успіху на Сході – ЗСУ відбили 7 атак. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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Як стало відомо, упродовж доби 7 травня, українські військовослужбовці успішно відбили 7 атак російських окупантів. Це було зроблено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Українські захисники знищили:
- особового складу – 107
- танків – 8
- БТР – 1
- БМП – 11
- МТЛБ – 4
- АТТ – 5
- БПЛА – 2
Ситуація на Сході 7 травня
У Генштабі ЗСУ зазначають, що на Донецькому напрямку ворог сконцентрував основні зусилля на тому, щоб взяти під повний контроль населений пункт Рубіжне та підготуватись до наступу на населені пункти Лиман і Сєвєродонецьк.
Тривали ворожі артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Окупанти намагались взяти під контроль населений пункт Олександрівка, що на Донеччині, втім успіху не мали.
Інші перемоги Збройних Сил України: останні новини
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