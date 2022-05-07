ЗСУ з усіх сил завдають ударів окупантам, й наближають їхню армію до зубожіння. Так, 7 травня сили ППО на Півдні України "приземлили" ще один російський безпілотник – ударний БПЛА "Форпост". Про це повідомила служба зв'язків з громадськістю Повітряне командування "Південь".
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Бійці ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Форпост"
Підрозділи повітряного командування "Південь" мали на меті розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни. Під час проведення цієї операції їм пощастило не тільки виявити, а й знищити, черговий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".
Безпілотний апарат такого типу коштує понад 7 мільйонів доларів. Він може нести озброєння – контейнер з ракетою протитанкового ракетного комплексу.
Здається, російська армія вже ніколи не буде "другою у світі" – її чекає справжнє розорення. Досягти такої цілі їм допоможуть українські захисники.
Інші перемоги Збройних Сил України: останні новини
- Російська армія продовжує зазнавати серйозних втрат в Україні. Станом на 7 травня вони вже сягнули 25 100 солдатів з особового складу ворога.
- Збройні Сили Україні продовжують нищити ворожу техніку. Зокрема, у Харківській області українські бійці розбили цілу колону танків окупантів – два танки ворога вціліли, тож вони стали трофеями українських захисників.
- Українські воїни 30 ОМБр влучним пострілом знищили протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С" російських окупантів.
- Нещодавно ЗСУ вдалося серйозно вдарити по російських військових на Миколаївщині. Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів. Згоріло близько 20 одиниць техніки.
- У Дніпропетровській області 6 травня збили російський безпілотник.
- Українські військові у Запорізькій області взяли в полон окупантів. Крім того, забрали у них БМП-2.
- Морські піхотинці з 503-го окремого батальйону 29 квітня ліквідували 2 бойові машини піхоти.
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