ВСУ изо всех сил наносят удары оккупантам и приближают их армию к обнищанию. Так, 7 мая силы ПВО на Юге Украины "приземлили" еще один российский беспилотник – ударный БПЛА "Форпост". Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Юг".

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Бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Форпост"

У подразделения воздушного командования "Юг" была цель разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны. Во время проведения этой операции им удалось не только обнаружить, но и уничтожить очередной разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".

Беспилотный аппарат такого типа стоит более 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой противотанкового ракетного комплекса.

Кажется, русская армия уже никогда не будет "второй в мире" – ее ждет настоящее разорение. Достигнуть такой цели им помогут украинские защитники.

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