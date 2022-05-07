ЗСУ продовжує нищити ворожу техніку

Бригада імені князя Романа Великого вирішила передати російським окупантам вогняний "привіт". Цей прекрасний момент закарбували на відео.

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"Українське сафарі 2.0" триває. Працюємо далі!

– написали у СтратКомі ЗСУ.

Бажаємо, щоб вся рашистська техніка, й не тільки вона, а й особовий склад орків, палали так яскраво. Пропонуємо, насолодитися й вам цим вогняним "привітанням" Збройних Сил України з російською армією.

14 ОМБР імені князя Романа передала привіт окупантам: дивіться відео

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