ЗСУ продовжує нищити ворожу техніку
Бригада імені князя Романа Великого вирішила передати російським окупантам вогняний "привіт". Цей прекрасний момент закарбували на відео.
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"Українське сафарі 2.0" триває. Працюємо далі!
– написали у СтратКомі ЗСУ.
Бажаємо, щоб вся рашистська техніка, й не тільки вона, а й особовий склад орків, палали так яскраво. Пропонуємо, насолодитися й вам цим вогняним "привітанням" Збройних Сил України з російською армією.
14 ОМБР імені князя Романа передала привіт окупантам: дивіться відео
Інші перемоги Збройних Сил України: останні новини
- Російська армія продовжує зазнавати серйозних втрат в Україні. Станом на 7 травня вони вже сягнули 25 100 солдатів з особового складу ворога.
- Збройні Сили Україні продовжують нищити ворожу техніку. Зокрема, у Харківській області українські бійці розбили цілу колону танків окупантів – два танки ворога вціліли, тож вони стали трофеями українських захисників.
- Українські воїни 30 ОМБр влучним пострілом знищили протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С" російських окупантів.
- Нещодавно ЗСУ вдалося серйозно вдарити по російських військових на Миколаївщині. Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів. Згоріло близько 20 одиниць техніки.
- У Дніпропетровській області 6 травня збили російський безпілотник.
- Українські військові у Запорізькій області взяли в полон окупантів. Крім того, забрали у них БМП-2.
- Морські піхотинці з 503-го окремого батальйону 29 квітня ліквідували 2 бойові машини піхоти.
- 7 травня сили ППО на Півдні України "приземлили" ще один російський безпілотник – ударний БПЛА "Форпост", який коштує 7 мільйонів доларів.
- Російська армія також зазнала нових втрат біля острова Зміїний. Там наші військові уразили десантний катер ворога та 2 зенітних ракетних комплекси "Тор".
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