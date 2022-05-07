На Востоке ВСУ отбили 7 атак врага

На 73 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам враг не имел никакого успеха на Востоке – ВСУ отбили 7 атак. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

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Как стало известно, в течение суток 7 мая украинские военнослужащие успешно отбили 7 атак российских оккупантов. Это было сделано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинские защитники уничтожили:

личного состава – 107

танков – 8

БТР – 1

БМП – 11

МТЛБ – 4

АТТ – 5

БПЛА – 2

Ситуация на Востоке 7 мая

В Генштабе ВСУ отмечают, что на Донецком направлении враг сконцентрировал основные усилия на том, чтобы взять под полный контроль населенный пункт Рубежное и подготовиться к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.

Продолжались вражеские артиллерийские обстрелы и ракетно-бомбовые удары с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Оккупанты пытались взять под контроль населенный пункт Александровка, что на Донетчине, впрочем, успеха не имели.

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