С начала войны бойцы Вооруженных Сил Украины наносят оккупантам сокрушительные потери. В общей сложности они уже обезвредили 25,1 тысячи вражеских военных.

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Боец ВСУ сжег 2 вражеских танка

В Генштабе ВСУ показали фото одного из героических украинских военных.

Знакомьтесь. Григорий, позывной "Афганец". Афганец командует одним из подразделений Вооруженных сил Украины. При обороне Чернигова "Афганец" сжег два танка оккупантов. Будь, как Григорий! – говорится в сообщении.

На фото боец позирует с британским противотанковым ракетным комплексом NLAW на плече. Вероятно, именно с помощью него "Афганец" уничтожил технику оккупантов.



Защитник сжег 2 танка оккупантов / Фото Генштаб ВСУ

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