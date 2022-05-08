Не допомогли навіть іноземні перемовники. Про це під час спільного брифінгу з прем'єром Канади Джастіном Трюдо розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
До теми Захисники Маріуполя оцінили шанси вижити на "Азовсталі"
Росія не хоче випускати з "Азовсталі" захисників Маріуполя
Глава держави розповів, що керівництво російської армії та уряд країни-терористки не хочуть випускати українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Аби розв'язати це питання, на допомогу запросили перемовників з наступних країн та організацій:
- Туреччина,
- Ізраїль,
- Швейцарія,
- Франція,
- ООН,
- керівництво Міжнародного руху Червоного хреста.
Дивіться брифінг Зеленського та Трюдо: