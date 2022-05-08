Радник глави ОП пояснив, що мовиться про щоденну комунікацію та оперативні рішення, на схвалення яких інколи є лише хвилини. Про це він повідомив у коментарі журналістам 24 каналу.

Читайте також Захисники Маріуполя оцінили шанси вижити на "Азовсталі"

Посадовець наголосив, що воїни, які утримують оборону на заводі "Азовсталь" – герої сьогодення.

Говорю про це без пафосу та без вагань, у нас із хлопцями були дуже відверті розмови. Особисто в мене зокрема. Не все, безумовно, можна оприлюднювати,

– розповідає Михайло Подоляк.

За словами радника голови Офісу Президента, комунікація зі захисниками Маріуполя є постійною.

"Я повністю розумію їх емоційний стан – для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання "Азовсталі". Ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних запобіжників", – каже посадовець.

Росія хоче знищити захисників Маріуполя

Михайло Подоляк вказує, що окупанти прагнуть знищити наших військових – Україна ж має намір зберегти життя своїх героїв. Він стверджує, що кожна розмова Володимира Зеленського з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом "Азовсталь".

Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів немає – пропонуємо нові,

– інформує радник глави ОП.

Сьогодні, за посередництва ООН, Офісу Президента вдалося організувати евакуацію цивільних осіб – жінок, дітей, людей похилого віку, що перебували на сталеварному заводі "Азовсталь".

"Все це було б неможливо без допомоги на місці хлопців з "Азовсталі", що відкопували та супроводжували цивільних. Деякі з них заплатили за це своїм життям. Ми не вважаємо цю місію завершеною доки не заберемо всіх наших людей", – продовжив український посадовець.

Життя кожного воїна – священне для України

Життя кожного українського захисника є священним для української держави — це аксіома для нас. Захисники "Азовсталі" стали живим символом України. Держава робить усе аби їх врятувати.

На мій погляд, енергія суспільства сьогодні має бути скерована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, бо ми максимально зосередженні на пошуку рішень, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій. Аби вони також тисли на російську сторону,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Особливо ті з них, хто роками мав з Путіним бізнесові та лобістські стосунки. Нехай стають поряд із нами, стають посередниками і доводять росіянам, що репутація та гуманізм мають значення.

Військова деблокада – компетенція ЗСУ

Радник глави ОП пояснив, що військова деблокада Маріуполя – це виключна компетенція ЗСУ.

Якби була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом – вона була б використана керівництвом,

– зазначив він.

Михайло Подоляк додав, що ЗСУ роблять надзусилля, аби ця можливість з'явилася у перспективі. Однак питання військових заходів і планів точно не є предметом суспільного обговорення.

До теми Захисники Маріуполя розповіли, що може їх врятувати

Важливо – військовий "Волина" про захист Маріуполя: дивіться відео