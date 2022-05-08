Про це заявив офіцер управління штабу Ілля Самойленко. За його словами, правильні дії українського військового командування із захисту південних областей будуть найкращою підтримкою для "Азову".

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Самойленко наголосив, що загарбання росіянами окремих міст є величезною проблемою для захисників.

Ви знаєте, що стане більшою підтримкою? Якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок при обороні південних регіонів. Я маю на увазі Херсон, Бердянськ, Мелітополь,

– заявив Самойленко.

За Маріуполь знає весь світ

Захисник Маріуполя також сказав, що для військових важливі слова підтримки. Він зазначив, що вони відчувають – за них підтримує весь світ.

"Але найголовніша підтримка, якщо головнокомандувач не припуститься помилок", – повторив Самойленко.

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